أعضاء الحكومة اليمنية يصلون الرياض لتأدية اليمين أمام الرئيس‎ هادي

وصل أعضاء حكومة المناصفة اليمنية الجديدة إلى العاصمة السعودية الرياض؛ استعدادا لتأدية اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدربه منصور هادي.

وذكرت مصادر سياسية يمنية لـ“إرم نيوز“ أنه من المتوقع أن تتم تأدية اليمين الدستورية يوم غد السبت أمام الرئيس اليمني في الرياض، بعدما كان يفترض أن تؤدى في العاصمة المؤقتة عدن، وفقا لما أكده السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر في حديث صحفي قبل أيام.

والخميس، وصل معظم الوزراء اليمنيين الذين كانوا يتواجدون خارج السعودية، خاصة عدن والقاهرة، إلى الرياض، ومنهم أربعة وزراء من حصة المجلس الانتقالي الجنوبي قادمين من عدن.

وأضافت المصادر أن تغيير مكان تأدية اليمين يرجح أن يكون بسبب إجراءات فنية تتعلق فيما يبدو برسم آلية عمل الحكومة، والتوافق على تحديد مهامها المطلوبة وفقا للأولويات الملحة، فضلا عن تحديد آلية معينة ومزمنة لتنفيذ بقية بنود ”اتفاق الرياض“ بما يتوافق ويتزامن مع أعمال الحكومة واحتياجاتها، إلى جانب أسباب احترازية، على حد قولها.

وكان رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك ظهر، الجمعة، في لقاء تلفزيوني مسجل على قناة العربية، وقال إن هناك ترتيبات تُجرى لأداء اليمين الدستورية في عدن، وتناولته وسائل إعلام يمنية، الأمر الذي أحدث لغطا عن المكان المحدد لتأدية اليمين.

لكن المصادر أكدت لـ“إرم نيوز“ أن حديث معين جاء في لقاء تلفزيوني قديم، تم تسجيله في وقت سابق مطلع الأسبوع عقب إعلان الحكومة، عندما كان مقررا تأدية اليمين في عدن قبل تغييره لاحقا في الرياض.

ويوم الجمعة الماضي، أصدر الرئيس اليمني قرارا جمهوريا بإعلان تشكيلة حكومة المناصفة اليمنية، التي تتكون من 24 وزيرا إلى جانب رئيس الوزراء، حصد الجنوب فيه 13 حقيبة، منها 5 حقائب للمجلس الانتقالي، وبقية الحقائب وزعت لحزب المؤتمر الشعبي وحزب الإصلاح والحزب الاشتراكي، حقيبة لكل حزب، وحقيبتين، إحداهما لمكون حضرموت الجامع، والآخر لمجلس المهرة وسقطرى، إلى جانب 3 حقائب سيادية من حصة الرئيس، فيما وزعت 11 حقيبة وزارية من حصة الشمال لكافة الأحزاب والمكونات والقوى اليمنية، عدا الانتقالي الجنوبي.