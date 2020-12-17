وزير الخارجية اليمني: البعثة الأممية بالحديدة حبيسة بيد الحوثيين

وصف وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، بأنها ”حبيسة“ بيد الحوثيين.

وقال الحضرمي، خلال لقاء جمعه مع نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة دانيلا كروسلاك، الخميس: ”لا يمكن القبول باستمرار بقاء البعثة الأممية حبيسة بيد ميليشيات الحوثي الانقلابية“.

وأكد على ”ضرورة العمل على نقل مقر البعثة إلى مكان محايد في الحديدة، حتى تتمكن من أداء المهام المنوطة بها بالشكل الأمثل“، بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وأضاف أن ”عودة الفريق دون تحرير البعثة الأممية من سيطرة الحوثيين، لن تجدي نفعا، ولن تغير الواقع المرير في المحافظة، ولن تخدم بأي حال من الأحوال تحقيق أي تقدم في مسألة تنفيذ اتفاق الحديدة“.

وشدد على ”ضرورة أن تتمكن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، من أداء مهامها، وفقا لولايتها، ويجب إيقاف تدخلات وإعاقات مليشيات الحوثي لتحركاتها“.

من جانبها، لفتت دانيلا إلى أن ”البعثة ستبذل كل ما بوسعها، لضمان تنفيذ اتفاق الحديدة، وفقا للولاية الممنوحة لها، وبما يخدم عملية السلام في اليمن“.

وفي سياق آخر، أعلنت ألوية العمالقة الجنوبية، الخميس، ضبط خلية حوثية في محافظة الحديدة غربي اليمن، تعمل على زرع العبوات الناسفة.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة الجنوبية: ”أطاحت الأجهزة الأمنية في مديرية التحيتا جنوب الحديدة، بخلية تابعة لمليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا، تعمل على زرع العبوات ناسفة“.

وأضاف المركز عبر موقعه الإلكتروني أن ”الأجهزة الأمنية تلقت معلومات استخباراتية، تفيد بوجود خلية حوثية مكلفة من الميليشيات لزرع العبوات الناسفة، وقامت الأجهزة الأمنية بتتبع بعض المشتبه بهم، وداهمت منازلهم وعثرت داخلها على عبوات ناسفة، فيما تم ضبط المتورطين وثبت اعترافهم بالعمل مع الميليشيات الحوثية خلال التحقيق“.

ويأتي ذلك -بحسب المركز- بعد يوم واحد، من القبض على خلية مماثلة تعمل لصالح ميليشيات الحوثي في المخا.