معين عبدالملك: الحكومة اليمنية الجديدة ستكون استثنائية ونوعية

قال رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك إن ”حكومة الكفاءات السياسية الجديدة، ستكون حكومة استثنائية في توقيتها، ومهامها نوعية“.

وأضاف عبدالملك خلال اجتماع عقده، اليوم الخميس، بحكومة تصريف الأعمال: ”تتطلب الحكومة الاضطلاع بالمسؤولية على أكمل وجه، وتضافر جميع الجهود من أجل تحقيق النجاح الذي يعقده عليها جميع أبناء الشعب اليمني، لإعادة الأمل إليهم وتحقيق تطلعاتهم في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب ورفع معاناتهم“.

وبارك عبدالملك ”التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق الرياض في شقيه الأمني والعسكري، واقتراب إعلان تشكيل حكومة الكفاءات السياسية الجديدة“.

ولفت عبدالملك إلى أن ”جميع الأطراف أظهرت روح المسؤولية والتعاون لتنفيذ اتفاق الرياض، وتغليب المصلحة العليا للوطن والمواطنين، وتوحيد الصف الوطني لاستكمال معركة اليمن والعرب المصيرية، ضد الانقلاب الحوثي ومشروعه العنصري المدعوم إيرانيا“.

وأكد عبدالملك، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“، على أن ”الجميع يقف صفا واحدا إلى جانب القيادة السياسية وتحالف دعم الشرعية، لتنفيذ اتفاق الرياض، واستكمال إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة“.

وشدد معين عبدالملك، على ضرورة ”استكمال العمل على إنقاذ الوضع، وإعادة اليمن إلى واجهة الاهتمام الدولي، لإسناد جهود الحكومة في استعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب“.