السفير السعودي باليمن يعلن اكتمال الترتيبات العسكرية في أبين

أكد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، اكتمال الترتيبات العسكرية في محافظة أبين، التي تأتي ضمن آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.
وكتب آل جابر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، اليوم الخميس: ”اكتملت الترتيبات العسكرية من آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض“.
اكتملت الترتيبات العسكرية من آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وهاهم الأشقاء قائد قوات الحكومة الشرعية (ع/سند الرهوه) وقائد قوات المجلس الانتقالي الجنوبي (ع/محمد جواس)في أبين في صورة للتاريخ بعد اكتمال فصل القوات ونقلها وبإشراف من أبطال فريق التنسيق والارتباط وقيادة التحالف في عدن. pic.twitter.com/hfV9pTHVwY
— محمد ال جابر (@mohdsalj) December 17, 2020
ونشر صورا تجمع قادة من القوات التابعة للشرعية مع آخرين من المجلس الانتقالي، معلقًا: ”ها هم الأشقاء قائد قوات الحكومة الشرعية (ع/سند الرهوه) وقائد قوات المجلس الانتقالي الجنوبي (ع/محمد جواس) في أبين في صورة للتاريخ، بعد اكتمال فصل القوات ونقلها وبإشراف من أبطال فريق التنسيق والارتباط وقيادة التحالف في عدن“.
يُذكر أن القوات العسكرية التابعة لكلا الطرفين (الانتقالي والشرعية) شرعا، منذُ يوم الجمعة الماضي، في تنفيذ بنود الشق العسكري، وفقا لما تضمنته اتفاقية الرياض الموقعة بينهما منذُ شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، ويتم على شكل مراحل.