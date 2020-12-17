السفير السعودي باليمن يعلن اكتمال الترتيبات العسكرية في أبين

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أكد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، اكتمال الترتيبات العسكرية في محافظة أبين، التي تأتي ضمن آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض. وكتب آل جابر عبر حسابه على