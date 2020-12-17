17 ديسمبر

السفير السعودي باليمن يعلن اكتمال الترتيبات العسكرية في أبين

السفير السعودي باليمن يعلن اكتمال ا...

أكد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، اكتمال الترتيبات العسكرية في محافظة أبين، التي تأتي ضمن آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض. وكتب آل جابر عبر حسابه على

المصدر: فريق التحرير

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أكد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، اكتمال الترتيبات العسكرية في محافظة أبين، التي تأتي ضمن آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.

وكتب آل جابر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، اليوم الخميس: ”اكتملت الترتيبات العسكرية من آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض“.

 

ونشر صورا تجمع قادة من القوات التابعة للشرعية مع آخرين من المجلس الانتقالي، معلقًا: ”ها هم الأشقاء قائد قوات الحكومة الشرعية (ع/سند الرهوه) وقائد قوات المجلس الانتقالي الجنوبي (ع/محمد جواس) في أبين في صورة للتاريخ، بعد اكتمال فصل القوات ونقلها وبإشراف من أبطال فريق التنسيق والارتباط وقيادة التحالف في عدن“.

يُذكر أن القوات العسكرية التابعة لكلا الطرفين (الانتقالي والشرعية) شرعا، منذُ يوم الجمعة الماضي، في تنفيذ بنود الشق العسكري، وفقا لما تضمنته اتفاقية الرياض الموقعة بينهما منذُ شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، ويتم على شكل مراحل.