كشف مصادر سياسية عن توصل وفدي الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين في جنيف، مساء اليوم السبت، إلى اتفاق أولي بشأن تبادل الأسرى بين الجانبين.

وقالت المصادر لـ“إرم نيوز“ إنه ”تم توقيع اتفاق، مساء اليوم السبت، بين الحكومة اليمنية والحوثيين في جنيف السويسرية، حول الدفعة الأولى من الأسرى الذين سيتم تبادلهم بين الطرفين“.

وتشمل الدفعة الأولى نحو 1080 أسيرًا من الجانبين.

وأشارت المصادر إلى أن هناك مؤتمرًا صحفيًا مرتقبًا، غدًا الأحد، لتوضيح تفاصيل الاتفاق الأولي الذي تم التوقيع عليه.

وتُجرى في جنيف، منذ أسبوعين، مشاورات بين الحكومة اليمنية والحوثيين برعاية مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن مارتن جريفيث، بشأن الأسرى.