فيديو يوثق لحظة سقوط صاورخ حوثي قرب حفل جماهيري بمأرب

نشر ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحضة سقوط صاروخي باليستي أطلقته مليشيات الحوثيين، مساء الجمعة، لاستهداف حفل جماهيري، نظمته السلطة المحلية بمحافظة مأرب، لإحياء الذكرى ال 58 لثورة ال 26 من سبتمبر.

وسقط الصاروخ قرب موقع الحفل الذي أقيم وسط مدينة مأرب، مركز المحافظة، في مدرسة ”الميثاق“، وأدى إلى إصابة عدد من المدنيين وتضرر بعض المنازل والمباني.

حين تجري الروح الثورية في دمك تكون هكذا مع الخطوب صلبآ قويآ في التعامل مع التهديدات المحيطة.

صديقي وزميلي العزيز ماجد دهيم وبينما كان يحيي حفل ايقاد شعلة سبتمبر الخالدة في مارب وصل صاروخ حوثي للمكان فلم يزده ذلك الا صلابة ليذكرنا بالشهيد القردعي قولا وفعلا.

تحيا الجمهورية اليمنية pic.twitter.com/TSHr4TXEyY — سمير الصلاحي #اليمن Samer Alsalahi (@sameer20_20) September 25, 2020

وظهر الحاضرون في الحفل الذين كان بينهم رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الركن، صغير حمود عزيز، ونائب رئيس الحكومة، سالم الخنبشي، ومحافظ محافظة مأرب، اللواء سلطان العرادة، وعدد من المسؤولين والقيادات العسكرية، وهم يرددون هتافات ”بالروح بالدم نفديك ياي من“، في حين استكلمت فعاليات المهرجان، رغم سقوط الصاروخ.

كانت فرق الكشافة من طلاب المدارس بنين وبنات يتجهزون في هذا المكان للقيام بعروض حفل ايقاد شعلة سبتمبر، وبعد خروجهم بلحظات استهدفت المليشيا الحوثية هذا المكان، هؤلاء مصاصوا دماء لا يملكون ذرة من انسانية.#مارب#ميلاد_وطن_26سبتمبر pic.twitter.com/34N7D8NiCe — خليل قائد المليكي khaleel almoleeke (@khaleel_54321) September 25, 2020

وفي أول تعليق حكومي على الحادث، قال وزير الإعلامي اليمني معمر الأرياني: ”ندين ونستنكر بشدة جريمة محاولة استهداف ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران حفل إيقاد شعلة العيد الـ58 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة في مدينة مأرب، بصاروخ باليستي- إيراني الصنع- والذي سقط في مدرسة الميثاق الواقعة في أحد الأحياء السكنية بعد دقائق من خروج مئات الطلاب المشاركين في الاحتفالية“.

#مارب

شاهدوا هتاف طلاب وفرق الكشافه المشاركه بالعرض في حفل ايقاد شعله ٢٦ سنتمبر داخل المدرسة الميثاق

بعد ثواني من سقوط صاروخ اطلقته مليشيا الحوثي على المدرسة#ميلاد_وطن_26سبتمبر pic.twitter.com/splUp23JKv — محمد التويجي (@mohammed500s) September 25, 2020

وأضاف: ”محاولة الاستهداف الإجرامي لحفل إيقاد الشعلة، والإيقاع بأكبر قدر من الضحايا بين المدنيين يؤكد حقد ميليشيا الحوثي الدفين على الثورة والجمهورية، ومحاولاتها الانتقام من مدينة مأرب تعبيرا عن حالة الإفلاس والفشل في تحقيق أي انتصار عسكري، أو تقدم ميداني على الأرض“.