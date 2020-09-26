26 سبتمبر

فيديو يوثق لحظة سقوط صاورخ حوثي قرب حفل جماهيري بمأرب

فيديو يوثق لحظة سقوط صاورخ حوثي قرب...

نشر ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحضة سقوط صاروخي باليستي أطلقته مليشيات الحوثيين، مساء الجمعة، لاستهداف حفل جماهيري، نظمته السلطة

المصدر: عدن- إرم نيوز

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نشر ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحضة سقوط صاروخي باليستي أطلقته مليشيات الحوثيين، مساء الجمعة، لاستهداف حفل جماهيري، نظمته السلطة المحلية بمحافظة مأرب، لإحياء الذكرى ال 58 لثورة ال 26 من سبتمبر.

وسقط الصاروخ قرب موقع الحفل الذي أقيم وسط مدينة مأرب، مركز المحافظة، في مدرسة ”الميثاق“، وأدى إلى إصابة عدد من المدنيين وتضرر بعض المنازل والمباني.

وظهر الحاضرون في الحفل الذين كان بينهم رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الركن، صغير حمود عزيز، ونائب رئيس الحكومة، سالم الخنبشي، ومحافظ محافظة مأرب، اللواء سلطان العرادة، وعدد من المسؤولين والقيادات العسكرية، وهم يرددون هتافات ”بالروح بالدم نفديك ياي من“، في حين استكلمت فعاليات المهرجان، رغم سقوط الصاروخ.

وفي أول تعليق حكومي على الحادث، قال وزير الإعلامي اليمني معمر الأرياني: ”ندين ونستنكر بشدة جريمة محاولة استهداف ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران حفل إيقاد شعلة العيد الـ58 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة في مدينة مأرب، بصاروخ باليستي- إيراني الصنع- والذي سقط في مدرسة الميثاق الواقعة في أحد الأحياء السكنية بعد دقائق من خروج مئات الطلاب المشاركين في الاحتفالية“.

وأضاف: ”محاولة الاستهداف الإجرامي لحفل إيقاد الشعلة، والإيقاع بأكبر قدر من الضحايا بين المدنيين يؤكد حقد ميليشيا الحوثي الدفين على الثورة والجمهورية، ومحاولاتها الانتقام من مدينة مأرب تعبيرا عن حالة الإفلاس والفشل في تحقيق أي انتصار عسكري، أو تقدم ميداني على الأرض“.