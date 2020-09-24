الجيش اليمني يستعيد مواقع في مأرب.. وسقوط قتلى وجرحى بصفوف الحوثيين

أحرزت قوات الجيش اليمني، المسنودة من قوات التحالف العربي، الأربعاء، تقدمًا ميدانيًا على حساب مليشيات الحوثيين، في محافظة مأرب، من الجهتين الجنوبية والغربية.

وذكرت مصادر عسكرية يمنية لـ“إرم نيوز“، أن قوات الجيش ورجال القبائل، تمكنوا من استعادة السيطرة على مواقع متعددة في الجزء الأيمن من مديرية رحبة، جنوبي مأرب، بعد أيام من فقدان سيطرتها على هذه المواقع لصالح مليشيات الحوثيين.

وقالت المصادر، إن المعارك العنيفة التي شاركت فيها مقاتلات التحالف العربي، أسفرت عن سيطرة الجيش والقبليين، على مناطق ”الأوشال ورحوم“ ومواقع أخرى في منطقة ”نجد المجمعة“، بمديرية رحبة، وأدت إلى سقود عدد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين.

وفي الجزء الغربي من مأرب، سيطرت قوات الجيش ورجال القبائل، على مواقع عسكرية استراتيجية واستعادوها من قبضة مليشيات الحوثيين، في مديرية صرواح، بعد غارات جوية نفذتها طائرات التحالف العربي.

ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني، عن قائد اللواء 312، العميد الركن، عبده الحبيشي، قوله إن قوات الجيش استعادت موقعي ”الشائف“ و“المهتدي“ الاستراتيجيين، بعد معارك عنيفة، منيت فيها مليشيات الحوثيين، بخسائر ”كبيرة وفادحة“ في المعدات والأرواح، سواء بنيران مدفعية الجيش أو بضربات طيران التحالف العربي.

وأشار الحبيشي إلى وقوع العشرات من عناصر مليشيات الحوثيين، بين أسير وقتيل وجريح، فيما تمكنت قوات الجيش من السيطرة على آليات وعربات عسكرية، تابعة للحوثيين.

وتحاول مليشيات الحوثيين، التقدم نحو مدينة مأرب، مركز المحافظة، من عدة محاور، تشمل الأطراف الجنوبية، والجنوبية الغربية من المحافظة، التي استحدثت فيها المليشيات جبهات قتالية جديدة، إلى جانب استمرار المواجهات منذ سنوات في الأطراف الشمالية الغربية من المحافظة.