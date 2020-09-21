شركة "سبأفون" للاتصالات تعلن انتقالها من صنعاء إلى عدن

أعلنت شركة ”سبأفون“ اليمنية للاتصالات، اليوم الاثنين، نقل مركزها الرئيس من العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت شركة ”سبأفون“، في بيان لها، إن قرار نقل الشركة إلى عدن جاء تلبية لدعوة الحكومة ومجلس النواب والتحالف العربي، بضرورة نقل شبكات قطاع الاتصالات إلى العاصمة المؤقتة عدن، ومن أجل توفير خدمات الاتصالات لليمنيين في المناطق المحررة، وتأمين استقلالها عن سيطرة وتحكم الميليشيات بصنعاء.

ووعدت الشركة بالعمل مع وزارة الاتصالات لاستكمال تشغيل بقية الخدمات، وصولًا إلى تقنية الجيل الرابع والخامس.

وتطرق بيان الشركة إلى جملة من الصعوبات والعوائق التي واجهتها؛ نتيجة سيطرة ميليشيا الحوثي على مقر الشركة في صنعاء، كاستيلائهم على أصول الشركة وتعيين طاقم إداري جديد تابع لهم، ونهب مقدرات الشركة.

وكان وزير الاتصالات في الحكومة اليمنية لطفي باشريف قال، في وقت سابق، إن هناك خطوات لانطلاق شركتي اتصالات في عدن ونقلها من صنعاء، بشكل يسحب البساط من ميليشيا الحوثية وسيطرتها على قطاع الاتصالات، وسيدفع الكثير من الشركات إلى الانتقال من صنعاء.

واعتبر ناشطون يمنيون، على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقال ”سبأفون“ من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي إلى عدن، خطوة إيجابية في محاربة انقلاب الحوثيين.