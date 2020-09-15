اليمن.. اعتقال خلية حوثية لتهريب الأسلحة الإيرانية

كشفت القوات المشتركة في الساحل الغربي باليمن؛ اليوم الثلاثاء، تفاصيل اعتقال خلية حوثية كانت تنشط ضمن شبكة لتهريب الأسلحة الايرانية.

وقال موقع ”2 ديسمبر“، التابع للقوات المشتركة؛ إن اعتقال أفراد الخلية تم إثر عملية استخباراتية وأمنية وصفها بـ“النوعية“، وقد مكنت من ”إلقاء القبض على المسؤول الأول وثلاثة من عناصر الخلية“.

وفي التفاصيل؛ فقد ”اعترضت قوات خفر السواحل في الـ 7 مايو 2020، قارب أفراد الخلية وعددهم أربعة في عرض البحر قبالة منطقة (ذوباب) مضيق باب المندب حيث عثر بحوزتهم على جوازات سفر وهواتف ثريا وجهاز تحديد المواقع (ماجلان)“.

وأشار إلى أن ”الخلية كلفت من قبل المليشيا الحوثية بالتوجه لإيران وفق خطة تتضمن المرور بثلاث محطات تبديل قوارب وتغيير مسارات وصولا لميناء بندر عباس في مهمة للتدرب البحري ومن ثم تهريب شحنة سلاح على متن مركب (صمبوق كبير)“.

ونقل الموقع عن الإعلام العسكري التابع للقوات المشتركة، أن ”مسؤول خلية تهريب الأسلحة المدعو علوان فتيني المكنى (أبو رضوان) سبق وسافر إلى إيران مع مجموعة مكونة من 4 أفراد على متن طائرة لنقل الجرحى الحوثيين، وهناك تلقوا تدريبات مختلفة على يد الحرس الثوري لمدة شهر ونصف شملت التمويه والخرائط والـ( جي بي اس) وقيادة الزوارق وصيانة مكائن المحركات“.

ووفق اعترافات الخلية ”فقد سخرت المليشيا الحوثية موانئ وشواطئ مدينة الحديدة لتلقي الأسلحة والأموال المهربة من إيران“؛ وفق ما ذكره الموقع.