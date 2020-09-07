من هو عبدالقادر باجمال رئيس الوزراء اليمني الأسبق؟

أعلن اليوم الاثنين، في الأردن عن وفاة رئيس وزراء اليمن الأسبق عبدالقادر باجمال، عن عمر ناهز الـ 74 عاما؛ فمن هو؟

ولد عبد القادر باجمال في 18 فبراير 1946 في مديرية سيئون بمحافظة حضرموت، وحصل خلال مساره التعليمي على البكالوريوس في التجارة من جامعة القاهرة عام 1974، ودبلومات تخصصية في التخطيط والإدارة المالية خلال عامي 1979 و1978.

انخرط الراحل في العمل السياسي ضمن ”حركة القوميين العرب“ ابتداء من عام 1966؛ وهو المسار الذي تدرج فيه ليتمكن لاحقا من تلقد العديد من المناصب السياسية الهامة.

وقبل توحيد اليمن؛ شغل السياسي الجنوبي ”باجمال“ عام 1978 منصب نائب سكرتير اللجنة المركزية لـ“الحزب الإشتراكي اليمني“، وعضواً في اللجنة المركزية للحزب 1980، قبل أن تسند له عدة وظائف حكومية في ما كان يسمى ”جمهورية اليمن الديمقراطية“، ابتداء من عام 1979 من خلال منصب نائب أول لوزير التخطيط، ثم وزيراً للصناعة عام 1980، فوزيراً للطاقة والمعادن عام 1985.

وبعد تفجر الصراع بين أجنحة ”الحزب الاشتراكي“ عام 1986، وما تبعه من أحداث دامية في عدن؛ سجن باجمال لـ 3 سنوات، وبعد الإفراج عنه شكل مع آخرين اللجنة التحضيرية لـ“الحزب الوحدوي الديمقراطي“ (1989)، وغادر إلى اليمن الشمالي.

ويتنظر إلى ”باجمال“ باعتباره أحد أبرز الشخصيات السياسية اليمنية التي ارتبطت بها تحولات عقدين من الزمان؛ وكان له حضور لافت خلال تلك الفترة بوصفه حليفا قويا للرئيس السابق علي عبدالله صالح؛ وهو ما عكسته المهام والوظائف التي تقلدها، حيث عمل وزيرا لخارجية اليمن الموحد، قبل أن يعين رئيسا للوزراء، ثم مستشارا للرئيس الراحل.

وفي العام 2007؛ اختير أمينا عاما لحزب ”المؤتمر الشعبي العام“، بعد عزله من رئاسة الحكومة اليمنية، وهو المنصب الذي ظل يشغله لثلاث فترات متتالية امتدت بين عامي 2001 و 2006.

غير أن السياسي المخضرم؛ اختفى من المشهد السياسي في اليمن ابتداء من ابريل عام 2008، بعد دخوله في غيبوبة إثر إصابته بجلطتين متتاليتين (قلبية ودماغية)، عندما ما كان يتواجد في سنغافورة لتسلم ”جائزة أبطال الأرض“ المقدمة من برنامج الأمم المتحدة للحفاظ على البيئة.

وبسبب هذه الوعكة الصحية المفاجئة، أصيب باجمال بشلل نصفي في الجهة اليمنى، وقادته رحلة علاجية دامت سنتين من سنغافورة إلى بريطانيا والأردن، تماثل بعدها لشفاء جزئي، ليعود رئيس الوزراء اليمني الأسيق إلى في بلاده يوم 16 يناير 2010.