اليمن.. قتلى وجرحى إثر تجدد المعارك في أبين

أكدت مصادر عسكرية يمنية، السبت، سقوط قتلى وجرحى إثر تجدد المواجهات العنيفة بين القوات الجنوبية من جهة، و“الميليشيات الإخوانية“ من جهة أخرى، في مدينة شقرى بمحافظة أبين.

وقالت المصادر في تصريحات لـ“إرم نيوز“ إن خط التماس الفاصل بين كلا القوتين، في منطقتي الطرية والشيخ سالم بمدينة شقرى، شهد في الساعات الأخيرة من يوم السبت، ”معارك طاحنة“.

وبحسب المصادر، فقد سقط إثر تلك الاشتباكات، عدد من القتلى والجرحى في صفوف الجانبين.

وعزا الناطق باسم محور أبين النقيب محمد النقيب، فجر الأحد، تجدد المعارك بسبب خروقات ميليشيات الإخوان، بحق القوات الجنوبية، المتمركزة في مدينة شقرى.

وكان إطلاق طائرتين مسيرتين، صوب القوات الجنوبية، أبرز تلك الخروقات، إلى جانب القصف المدفعي، بمختلف أنواع الأسلحة والقذائف.

وقال النقيب، إن ”الميليشيات الإخوانية أطلقت طائرتين مسيرتين، وكذلك شنت قصفا مدفعيا بقذائف الدبابات، بالإضافة إلى قذائف الهاون، على المواقع التي تتمركز فيها القوات الجنوبية“.

وأكد أنه ”عملا بحق الدفاع المشروع، تمكنت قواتنا من إسكات نيران العدو، وتحقيق إصابات فيها“.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية، قد أصدرت أواخر شهر يوليو/ تموز الماضي، بنود آلية تنفيذية لتسريع اتفاق الرياض، وقد كان أبرز ما تضمنته، وقف إطلاق النار بين طرفي المواجهات في محافظة أبين.