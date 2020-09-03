الجيش اليمني يخوض معارك عنيفة ضد الحوثيين لاستعادة مركز مديرية ماهلية بمأرب

تتواصل المعارك العنيفة، مساء الخميس، بين قوات الجيش اليمني، ومليشيات الحوثيين، في محافظة مأرب، الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بعد سيطرة الحوثيين على مركز إحدى مديريات المحافظة، وسط تعزيزات عسكرية مستمرة من الجانبين.

وقالت مصادر عسكرية يمنية لـ“إرم نيوز“، إن ”قوات الجيش، أرسلت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مديرية ماهلية، جنوبي محافظة مأرب، الخميس، لدعم موقف قواتها التي تخوض معارك عنيفة ضد مليشيات الحوثيين، إذ تمكنت قوات الجيش بعد وصول هذه التعزيزات، من شن هجوم معاكس أسفر عن سيطرتها على مواقع كانت قد سقطت في قبضة المليشيات“.

وأوضحت المصادر أن ”قوات الجيش اليمني، استعادت عدة مواقع في المديرية، بينها موقع الخرابة الإستراتيجي، المطل على مركز مديرية ماهلية، الخاضع لسيطرة مليشيات الحوثيين، بعد معارك عنيفة بين الجانبين“.

ووفقًا للمصادر، فإن مليشيات الحوثيين تمكنت من السيطرة، الخميس، على بلدة العمود، مركز مديرية ماهلية، بعد هجماتها المكثفة وتعزيزاتها العسكرية المستمرة منذ أيام، وباشرت بإجراء تحصينات عسكرية حول المدينة، بعد معارك عنيفة أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من الطرفين.

وأكدت المصادر، أن ”قوات الجيش ورجال القبائل، يخوضون معارك عنيفة في الوقت الحالي، لاستعادة مركز المديرية المتاخمة لمحافظة البيضاء من جهة الشمال، من سيطرة المليشيات“.

وفي الشمال الغربي من مديرية ماهلية، تمكنت قوات الجيش اليمني، الخميس، من استعادة سيطرتها على مواقع عسكرية إستراتيجية في جبهة ”المخدرة“ بمديرية صرواح، غربي محافظة مأرب.

وذكر موقع الجيش اليمني، أن القوات اليمنية تمكنت من السيطرة على سلسلة جبال المخدرة، بعد معارك ضارية، لليوم الثالث على التوالي، وسط مقتل وإصابة العشرات من عناصر مليشيات الحوثيين.

وتحاول مليشيات الحوثيين منذ أسابيع، إحراز أي اختراق يمكنها من التقدم نحو مدينة مأرب، مركز محافظة مأرب، الخاضعة لسيطرة الحكومة، من خلال شن هجمات مكثفة ومتزامنة على أكثر من محور، ضد مواقع قوات الجيش اليمني في ضواحي المدينة، جنوبًا وغربًا.