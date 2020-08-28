"الانتقالي": لم نقطع مفاوضات الرياض مع الحكومة اليمنية

أعلن نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن هاني بن بريك، اليوم الجمعة، أن المجلس لم يقطع مفاوضات الرياض ولم يغادرها، وذلك بعد إعلان تعليق المشاركة في المشاورات التي تشهدها العاصمة السعودية مع الحكومة اليمنية.

وقال بن بريك، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : ”المجلس لم يقطع المفاوضات ولم نغادر عاصمتنا الحبيبة الرياض، ويحدونا الأمل وتصحبنا الثقة أننا لن نغادر إلا وآلية تسريع اتفاق الرياض قد فُعّلت بما يخدم الجميع.

وأضاف: ”علاقتنا مع السعودية ممهورة بالدماء الزكية، ولا يمكن أن تأتي لحظة يكون لنا فيها خيار بعيداً عن السعودية، فشراكتنا مصيرية أبدية“.

المجلس لم يقطع المفاوضات ولم نغادر عاصمتنا الحبيبة الرياض، ويحدونا الأمل وتصحبنا الثقة أننا لن نغادر إلا وآلية تسريع اتفاق الرياض قد فعلت بما يخدم الجميع.

علاقتنا مع السعودية ممهورة بالدماء الزكية، ولايمكن أن تأتي لحظة يكون لنا فيها خيار بعيداً عن السعودية فشراكتنا مصيرية أبدية — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) August 28, 2020

وكان الانتقالي الجنوبي علّق، الثلاثاء الماضي، المشاركة في مشاوراته مع الحكومة اليمنية لتنفيذ اتفاق الرياض المبرم بين الطرفين العام الماضي؛ نتيجة ما اعتبره ”استمرار خروقات اتفاق وقف إطلاق النار“، وعدم صرف مرتبات موظفي الدولة في القطاعين العسكري والمدني، وتردي الخدمات.

واشترط الانتقالي الجنوبي لعودته إلى طاولة المشاورات ”الالتزام الكامل من قبل الحكومة ببنود آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، دون أي تجاوزات“.