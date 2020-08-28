قتلى وجرحى في هجوم حوثي على أحد مساجد القوات اليمنية بمأرب

قتل 5 جنود يمنيين وأصيب العشرات بجراح متفاوتة، اليوم الجمعة؛ إثر استهداف ميليشيات الحوثيين معسكرًا تابعا للقوات الحكومية في محافظة مأرب، شمال شرق صنعاء.

وقالت مصادر أمنية بشرطة مأرب، لـ“إرم نيوز“، إن ميليشيات الحوثيين استهدفت، فجر الجمعة، مسجدًا يقع في معسكر للقوات الخاصة، وسط مدينة مأرب، مركز المحافظة، بصاروخ باليستي.

وأشارت المصادر إلى أن القصف الصاروخي استهدف مسجد المعسكر، أثناء تأدية الجنود لصلاة الفجر، ما أودى بحياة 5 جنود وإصابة 28 آخرين بإصابات مختلفة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ، أن بين القتلى والجرحى مدنيين.

وقالت الوكالة اليمنية الرسمية: إن نائب رئيس الجمهورية اليمنية، الفريق الركن علي محسن الأحمر، أجرى اتصالًا هاتفيًا بمحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة؛ للاطلاع على تفاصيل العملية.

وأكد الأحمر أن ”ارتكاب هذه الجريمة وغيرها من الجرائم يكشف لليمنيين وللعالم الوجه الحقيقي لهذه العصابة ودمويتها وانتهاكها لكل التعاليم السماوية والأرضية، ومخالفتها لأخلاق وعادات البشرية التي تقضي باحترام قدسية المساجد والمصليات ودور العبادة، وعدم النيل منها أو من روادها“.

وتحاول ميليشيات الحوثيين، خلال الفترة الأخيرة، تحقيق أي اختراق عسكري، من خلال شنّ هجماتها المتكررة والمكثفة على أكثر من محور، مستهدفة مواقع عسكرية تابعة للجيش اليمني، في ضواحي مدينة مأرب، مركز المحافظة، في محاولة منها للتقدم صوب المدينة.