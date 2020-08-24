أمن عدن يشتبك مع مسلحين مجهولين في المنصورة

ندلعت مساء الأحد، في مدينة المنصورة بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اشتباكات مسلحة، بين قوات الأمن ومسلحين مجهولين، بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وقالت مصادر محلية لـ“إرم نيوز“، إن المواجهات كانت عنيفة بين الطرفين، وتضرر على إثرها عدد من المنازل التي تحصن فيها المسلحون.

وأضافت المصادر: ”تزامن مع المواجهات، التي استمرت حتى الساعات الأولى من فجر اليوم الإثنين، سماع دوي انفجارات عنيفة، مما أثار ذعر وهلع الأهالي“.

وإزاء ذلك، أصدرت إدارة أمن عدن، توضيحاً عبر صفحتها على مواقع التواصل الإجتماعي ”فيسبوك“، حول مجريات الأحداث وسبب اندلاع المواجهات، حيث قالت: ”نفذت قوات الطوارئ التابعة لإدارة أمن عدن، حملة أمنية لاستحداث نقاط تفتيش مؤقتة، وتنفيذ دوريات ليلية لحفظ الأمن والاستقرار“.

وأكدت شرطة عدن: ”أنه وفي تمام الساعة 11، تعرضت إحدى دوريات قوات الطوارئ أمن عدن في بلوك 21 في مديرية المنصورة، لهجوم مسلح من قبل مجهولين، وأصيب على اثرها أحد أفراد الأمن“.

وأضافت: ”تمت ملاحقة العناصر المهاجمة التي تحصنت في المنازل، واستخدمت أسلحة خفيفة وقذائف آر بي جي، في مواجهة قوات الأمن“.

وشدّدت إدارة أمن عدن، في ختام توضيحها، على أنها ”ستضرب بيد من حديد، كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار، ولن تتهاون في التعامل مع تلك العناصر التخريبية، وتطويق ومداهمة أوكارها لتنال جزاءها العادل“.