مقتل نائب مدير مكتب عبدالملك الحوثي وعدد من قادة المليشيا بغارة للتحالف

أكدت مصادر عسكرية فجر اليوم، مقتل نائب مدير مكتب، عبدالملك الحوثي، العميد روح الله زيد علي مصلح، إضافة إلى عدد من القيادات الحوثية في غارة جوية استهدفت موكبا لقيادات حوثية بمحافظة الجوف اليمنية.

وكشفت المصادر عن مقتل أركان المنطقة العسكريه السادسة اللواء عزي صلاح، و العقيد عزي صلاح دحوه والنقيب ربيع قاسم الحشوش، إضافة إلى روح الله مصلح .

ونعت حسابات موالية لمليشيات الحوثي على تويتر القيادي روح الله مصلح، دون إيراد تفاصيل عن عملية استهدافه، مشيرة إلى أن تشييع جثمانه سيتم صباح اليوم الإثنين.

*هام ويعمم*

يوم غدا الاثنين،،،، سيقام تشييع جثمان الشهيد العظيم

الشهيد العميد/ روح الله زيد علي مصلح وسيقام التشييع في جامع الشعب الساعة ٩صباحا سلام الله عليك يا سيدي وعيني يا طهر يا ابن الأطهار

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ومصلح نجل المؤسس والمرشد الروحي للحوثيين ما يسمى برئيس التوجية المعنوي بالقوات الخاصة ونائب مدير مكتب عبدالملك الحوثي.

وبحسب ما أوردته حسابات تابعة للحوثيين، فإن القيادي الحوثي أبوصالح المراني مدير أمن صعدة سابقا، كان من بين القتلى في القصف الذي استهدف الموكب الحوثي.

سيتم غدا 24 8 2020م

تشييع الشهيد/ روح الله زيد علي مصلح والشهيد ابوصالح المراني مدير امن صعده سابقا في جامع الشعب الصباح يعمم pic.twitter.com/FSgCgcVF2a — ابويونس النواري (@rgglCwQqjlMeKjk) August 23, 2020

ولم يرد حتى ساعة إعداد التقرير، تصريح من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، بشأن العملية العسكرية التي استهدفت الموكب الحوثي في محافظة الجوف.