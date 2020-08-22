حضرموت.. تظاهرة بالدراجات النارية لرفض "تزييف" رأي الشارع الجنوبي

شهدت مدينة سيئون، مركز مديريات الوادي والصحراء بمحافظة حضرموت، مساء الجمعة، تظاهرة احتجاجية بالدراجات النارية، رفضًا لما أسموها بـ“محاولات تزييف رأي الشارع الجنوبي“ بجنوب اليمن، وتنديدًا بدعوات التظاهر التي دعا إليها ”الائتلاف الوطني الجنوبي“، بوادي حضرموت.

وجاب المتظاهرون بدراجاتهم النارية، عددًا من شوارع مدينة سيئون، الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بمشاركة عدد من المتظاهرين الراجلين، استجابة لدعوة منظمة ”شباب حضرموت الأحرار“ المحلية، مرددين شعارات تدعو لوقف تحركات وأنشطة ”الائتلاف الوطني الجنوبي“، في مديريات وادي وصحراء حضرموت.

وأكدت الفعالية الاحتجاجية على دعم المجلس الانتقالي الجنوبي، وقيادته، في تمثيل المحافظات الجنوبية.

ويسعى ”الائتلاف الوطني الجنوبي“، الذي يتزعمه، رجل الأعمال اليمني، المقرّب من الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، إلى إقامة مظاهرات بمدينة سيئون، تؤيد الرئيس هادي، وترفع شعارات مضادة للمجلس الانتقالي الجنوبي، كما حدث في محافظات أخرى خلال الفترة الماضية.

وكان رئيس الجمعية الوطنية في المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء، أحمد بن بريك، قال في تغريدة له على موقع تويتر، إن ”حضرموت ساحلاً و وادياً أعلنت موقفها الواضح والصريح وقالت كلمتها و أوصلت رسالتها للعالم أجمع تجاه قضية شعب الجنوب وهي مرتكز الجنوب وقلبه النابض سابقاً وحالياً ولاحقاً“.

ودعا ”كل أبناء حضرموت ساحلاً و وادياً إلى رفض ومقاطعة أي دعوات مشبوهة من أي جهة كانت من أصحاب المشاريع الصغيرة ، تقف ضد إرادة أبناء حضرموت الذين قدموا قوافلاً من الشهداء في محاولات بائسة منها لتفتيت نسيجها الموحد مع قضيته الجنوبية الوطنية العادلة“ على حد قوله.