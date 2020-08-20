الجيش اليمني يسقط طائرة حوثية مسيرة في الجوف

تمكنت قوات الجيش اليمني، يوم الأربعاء، من إسقاط طائرة حوثية مسيرة، كانت تحلق في سماء مدينة الجوف شمال شرق البلاد.

وقالت مصادر محلية، إن ”مضادات طيران قوات الجيش اليمني، أسقطت طائرة حوثية مسيرة كانت تحلق في سماء منطقة بئر المرازيق“.

من جانبه، قال الصحفي في ديوان وزارة الدفاع اليمنية أحمد شبح، في تغريدة له على ”تويتر“: ”‏أبطال الجيش الوطني والمقاومة، تمكنوا من إسقاط طائرة مسيرة إيرانية الصنع، أطلقتها مليشيات الحوثي، في منطقة المرازيق شرق مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف”.

ابطال الجيش الوطني والمقاومة تمكنوا من اسقاط طائرة مسيرة ايرانية الصنع اطلقتها مليشيا الحوثي في منطقة المرازيق شرق مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف pic.twitter.com/kMQFDOuRWb — AhmedShabeh أحمد شبح (@AhmedShabeh) August 19, 2020

وشهدت جبهات محافظة الجوف ومأرب وصنعاء، خلال الآونة الأخيرة، تصاعد حدة وتيرة المواجهات المسلحة والمعارك الميدانية بين الجيش اليمني من جهة، وميليشيات الحوثي من جهة أخرى.

ووفقا لمصادر عسكرية، فقد ”أسفرت تلك المواجهات، والتي اندلعت جراء محاولات حوثية للتسلل إلى مواقع الجيش اليمني، عن تكبيد الميليشيات المتمردة، خسائر فادحة في الأرواح البشرية وكذا في الآليات والمعدات العسكرية“.

‏وقال أحمد شبح: ”تم القضاء على المجاميع الحوثية الذين تسللوا إلى بعض المواقع في أطراف صنعاء ومأرب والجوف والبيضاء، خلال الايام الثلاثة الماضية.. سقطوا بين قتيل ومقبوض عليه، وأسلحتهم وذخائرهم بيد أبطال الجيش الوطني والمقاومة“، مضيفا أن ”بقايا الجيوب باتت تحت الحصار، والرجال يتعاملون معها“.

وعلى صعيد آخر، أكد رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني الفريق الركن صغير بن عزيز، على أن ”نهاية انقلاب ميليشيات الحوثي، باتت وشيكة“.

وقال بن عزيز، في لقاء جمعه الأربعاء، بقيادة دائرة التوجيه المعنوي في الجيش اليمني: ”الشعب اليمني على موعد مع النصر، ونهاية انقلاب ميليشيات الحوثي الكهنوتية باتت وشيكة، على يد قوات الجيش الوطني ورجال اليمن الشرفاء“، بحسب وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ نت“.