"المليشيات الإخوانية" تقصف قوات الانتقالي الجنوبي في أبين بالدبابات وتقتل جنديين

جددت ”المليشيات الإخوانية“ مساء الاثنين، قصفها المدفعي، على مواقع تمركز قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، بمحافظة أبين جنوب اليمن، ما أسفر عن سقوط قتيلين و3 جرحى في صفوف الانتقالي.

وقال محمد النقيب، المتحدث العسكري باسم محور أبين في القوات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي لـ ”إرم نيوز“، إن ”المليشيات الإخوانية“، جددت قصفها اليوم بالدبابات على مواقع تابعة لقوات المجلس بمنطقة ”الطرية“ شمال شرق زنجبار.

وأكد أن القصف، أسفر عن مقتل جنديين من قوات الانتقالي الجنوبي، وإصابة 3 آخرين بجروح.

وتتواصل الخروقات التي ترتكبها القوات العسكرية المحسوبة على الحكومة اليمنية، والمتمركز في الأطراف الغربية من مدينة شقرة، جنوبي محافظة أبين، رغم اتفاق الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، على آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وبدء تنفيذ بعض بنوده.

وكانت لجنة عسكرية سعودية، وصلت إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، الخميس الماضي، للاطلاع عن كثب على تموضع القوات العسكرية للطرفين على الأرض، لرفع خطة بالإجراءات العملية للبدء بتنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض.

واليوم الاثنين، بحث فريق التنسيق السعودي لتنفيذ ”اتفاق الرياض“ برئاسة اللواء محمد الربيعي، مع رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن أحمد سعيد بن بريك، آليات تنفيذ اتفاق الرياض، وخصوصا الشق العسكري منه.