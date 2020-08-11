12 أغسطس

الرئيس اليمني يتوجه إلى الولايات المتحدة في رحلة علاجية

الرئيس اليمني يتوجه إلى الولايات ال...

قال مصدران مطلعان لـ"رويترز" اليوم الثلاثاء؛ إن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي سيغادر السعودية غدا الأربعاء متجها إلى الولايات المتحدة للخضوع لعلاج طبي. وقال

المصدر: فريق التحرير

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قال مصدران مطلعان لـ“رويترز“ اليوم الثلاثاء؛ إن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي سيغادر السعودية غدا الأربعاء متجها إلى الولايات المتحدة للخضوع لعلاج طبي.

وقال المصدران؛ إنه ينتظر أن يعود الرئيس هادي خلال أسبوع.

وسافر هادي ـ الذي يخضع للعلاج من اعتلال في القلب منذ عام 2011 ـ عدة مرات لإجراء فحوصات طبية وللعلاج في الولايات المتحدة، وكانت آخر مرة في يونيو حزيران عام 2019.

وظهر الرئيس اليمني، في وقت سابق اليوم؛ بمقر إقامته في العاصمة السعودية الرياض،خلال مراسيم تأدية القيادي بالمجلس الانتقالي الجنوبي أحمد حامد لملس، اليمين الدستورية محافظا لمدينة عدن.

 