الرئيس اليمني يتوجه إلى الولايات المتحدة في رحلة علاجية

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قال مصدران مطلعان لـ"رويترز" اليوم الثلاثاء؛ إن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي سيغادر السعودية غدا الأربعاء متجها إلى الولايات المتحدة للخضوع لعلاج طبي. وقال