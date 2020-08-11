الرئيس اليمني يتوجه إلى الولايات المتحدة في رحلة علاجية

قال مصدران مطلعان لـ“رويترز“ اليوم الثلاثاء؛ إن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي سيغادر السعودية غدا الأربعاء متجها إلى الولايات المتحدة للخضوع لعلاج طبي.
وقال المصدران؛ إنه ينتظر أن يعود الرئيس هادي خلال أسبوع.
وسافر هادي ـ الذي يخضع للعلاج من اعتلال في القلب منذ عام 2011 ـ عدة مرات لإجراء فحوصات طبية وللعلاج في الولايات المتحدة، وكانت آخر مرة في يونيو حزيران عام 2019.
وظهر الرئيس اليمني، في وقت سابق اليوم؛ بمقر إقامته في العاصمة السعودية الرياض،خلال مراسيم تأدية القيادي بالمجلس الانتقالي الجنوبي أحمد حامد لملس، اليمين الدستورية محافظا لمدينة عدن.
القيادي في #المجلس_الانتقالي_الجنوبي أحمد حامد لملس يؤدي اليمين محافظا للعاصمة اليمنية المؤقتة #عدن في خطوة تعد من أهم الخطوات المقررة لتنفيذ #اتفاق_الرياض #إرم_نيوز #اليمن pic.twitter.com/Qwf0YbOgzO
— إرم نيوز (@EremNews) August 11, 2020