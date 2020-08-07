ميناء عدن ينفي وجود حاويات محملة بـ"نترات الأمونيوم" على أرصفته

نفت إدارة ميناء عدن، ما تم تداوله خلال الساعات الماضية، بشأن وجود 140 حاوية محملة بـ“نترات الأمونيوم“ في الميناء محتجزة منذ 3 سنوات.

وقالت الدائرة الإعلامية لميناء عدن، في بيان، مساء اليوم الجمعة، إنها“تنفي نفيًا تامًا وجود أي شحنة تحتوي على نترات الأمونيوم، وإن ما نشر يعد تحريفًا وتزييفًا للحقائق“.

وشدد البيان، على أن قوانين الميناء، تحظر ”تناول وخزن أي شحنات تصنف بحسب التصنيف العالمي للمواد الكيميائية تصنيف رقم (1) وهي المواد المتفجرة، والتصنيف رقم (2) والتي تحتوي على المواد المشتعلة، وكذلك التصنيف رقم (7) للمواد المشعة“.

وأكد ميناء عدن، وجود ”بعض الشحنات القديمة على أرصفة محطة الحاويات، ولكنها تحتوي على مادة اليوريا (UREA 46%) العضوية، والتي تستخدم كأسمدة زراعية، وهي ليست بالمواد المتفجرة أو المشعة، ولا تحظر عملية نقلها أو خزنها“.

وكان نشطاء يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا في وقت سابق اليوم، معلومات تفيد بوجود حاويات تحمل كميات من نترات الأمونيوم في ميناء مدينة عدن، والتي تسببت قبل أيام في انفجار مرفأ بيروت .