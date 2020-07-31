بومبيو: الإسراع في تنفيذ اتفاق الرياض بشأن اليمن يضمن بناء سلام دائم

حث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، على تنفيذ اتفاق الرياض بشأن اليمن، ”سريعا، لبناء سلام دائم“.

وأعرب بومبيو، عن شكره لقيادة المملكة العربية السعودية، على جهودهم في تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.

وكانت المملكة، قد أعلنت الثلاثاء، عن آلية تضمن تسريع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية من جهة، والمجلس الانتقالي الجنوبي من جهة أخرى، تتضمن تخلي ”الانتقالي“ عن الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية، بالاضافة إلى قرارات رئاسية في ذات الصدد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية ”واس“، على لسان بومبيو، قوله: ”نأمل أن تواصل جميع الأطراف العمل، من أجل يمن موحد ومستقر ومزدهر“.

وأضاف: ”ونثني على الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، موافقتهما على المضي قدما باتفاق الرياض، ونحث على تنفيذه السريع لبناء سلام دائم“.