الانتقالي الجنوبي في اليمن يعلن التخلي عن "الإدارة الذاتية"

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، الأربعاء، التخلي عن إعلان الإدارة الذاتية في المحافظات الجنوبية، وذلك تطبيقا لآلية قدمتها الحكومة السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض.

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس، نزار هيثم، في مجموعة تغريدات على تويتر، إن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها قيادة التحالف العربي لتنفيذ اتفاق الرياض، والوصول الى حلول من شأنها معالجة الأوضاع السياسية والعسكرية والإنسانية والتنموية.

وأضاف أن ذلك يأتي أيضا ”استجابةً لتدخل قيادة المملكة العربية السعودية وقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة،وحرصاً من المجلس على إنجاح جهود قيادتي البلدين الشقيقين لتنفيذ اتفاق الرياض، وتحقيق الأمن والاستقرار، وتوحيد الجهود المشتركة لمواجهة ميليشيات الحوثي والجماعات الإرهابية“.

وأعرب هيثم، عن ترحيبه بجميع ما تضمنته الآلية السعودية من بنود لتنفيذ اتفاق الرياض، مشيرا إلى أن المجلس قد حقق الأهداف التي قام إعلان الإدارة الذاتية عليها لتنفيذ الاتفاق بتشكيل حكومة جديدة مناصفة بين الشمال والجنوب خلال ثلاثين يوماً، وتعيين محافظ ومدير أمن للعاصمة عدن، ونقل القوات العسكرية الى الجبهات القتالية لتحل محلها قوات الأمن.

وأكد هيثم على ”استمرار وتعميق شراكة المجلس الاستراتيجية مع التحالف العربي على كل الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية والأمنية، من خلال الأهداف المشتركة في محاربة التدخلات الإيرانية في المنطقة، ومحاربة الجماعات الإرهابية، ومكافحة الأنشطة المتطرفة، وكذلك تأمين خطوط الملاحة البحرية وخليج عدن ومضيق باب المندب، ومنع التهريب وتصدير الفوضى عبر المكونات والأشخاص“.

وتشمل الآلية التي قدمتها الحكومة السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض، تخلي المجلس الانتقالي الجنوبي عن الإدارة الذاتية وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن وتكليف رئيس الوزراء اليمني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما تكون مناصفة بين الشمال والجنوب.