اليمن.. مقطع فيديو يوثق لحظة قنص مقاتلين حوثيين في الساحل الغربي

نشر المركز الإعلامي لألوية العمالقة الجنوبية في الساحل الغربي اليمني، الجمعة، مقطعاً يوثق لحظة قنص مقاتلين حوثيين، على يد قناصة القوات المشتركة في جبهة الساحل.

وقال المركز تعليقا على المقطع الذي نشره على صفحته بموقع يوتيوب“تمكنت قناصة القوات المشتركة، عبر تنفيذ دقيق، من اصطياد 5 من عناصر الحوثيين، بعد عملية رصد لتحركات المليشيات في جبهات القتال“.

وأشار إلى أن ”قناصة القوات المشتركة اصطادت خلال الأسبوع الماضي، عشرات العناصر الحوثية في جبهات التحيتا وحيس والجاح في مدينة الحديدة، لتتوالى الضربات الموجعة للمليشيات في جبهات الساحل الغربي“.

وعلى صعيد آخر، تمكنت قوات الجيش اليمني وبإسناد مباشر من قبل مقاتلات التحالف العربي، يوم الجمعة، من تحرير مواقع استراتيجية، في جبهة قانية بمحافظة البيضاء وسط البلاد.

من جانبه، قال قائد اللواء 117 مشاة العميد أحمد النقح، في تصريح لموقع ”سبتمبر نت“، إن ”ميليشيات الحوثي، تكبّدت خلال الأيام الماضية خسائر بشرية ومادية كبيرة بنيران أبطال الجيش، وغارات دقيقة لطيران تحالف دعم الشرعية، التي استهدفت مواقع وتعزيزات الميليشيات الانقلابية، في جبال اليسبل ومسعودة الاستراتيجية“.