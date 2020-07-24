قتلى وجرحى في مواجهات بين قوات حكومية بتعز اليمنية

اندلعت مواجهات مسلحة، مساء اليوم الجمعة، بين عناصر من اللواء 35 مدرع، وأخرى تابعة للواء الرابع مشاة جبلي، في مدينة التربة بمحافظة تعز جنوب غرب اليمن، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وقالت مصادر عسكرية: إن ”المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من كلا الجانبين، إضافة إلى إصابات وصفت بالخطيرة والحرجة“.

وأوضحت المصادر أن ”الاشتباكات اندلعت بين الطرفين على خلفية كمين مسلح تعرض له أحد القيادات الميدانية العسكرية، التابعة للواء 35 مدرع، في مدينة التربة التابعة لمنطقة الحجرية بالمحافظة“.

وأضافت أن ”القيادي في اللواء 35 مدرع مروان البرح نجا من محاولة الاغتيال التي تعرض لها عبر الكمين المسلح الذي استهدفه“.

وأشارت المصادر إلى أن ”القيادات المشرفة على اللواء الرابع مشاة جبلي، شخصيات وقيادات تابعة لحزب التجمع اليمني للإصلاح (ذراع جماعة الإخوان المسلمين في اليمن)“.