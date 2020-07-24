وزير يمني: سياسات قطر تجاه اليمن تتناغم مع أجندة الحوثيين

اعتبر وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، اليوم الجمعة، أن السياسات التي تنتهجها قطر في الأزمة اليمنية تتناغم وأجندة الحوثيين، وتضر بالقضية الوطنية ومصالح الشعب اليمني.

ويتهم الكثير من اليمنيين الحكومة الشرعية بالارتهان في كثير من قراراتها لحزب الإصلاح اليمني، فرع تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن، والموالي أيضا لقطر.

وقال الإرياني في تغريدة على حسابه بتويتر: ”السياسات التي تنتهجها قطر في الأزمة اليمنية باتت تتناغم وأجندة الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، وتضر بالقضية الوطنية ومصالح الشعب اليمني الذي عانى الويلات ولا يزال، وقدم تضحيات كبيرة وضحى بخيرة أبنائه في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب والدفاع عن الجمهورية والهوية والكرامة“.

وأضاف: ”اتجهت قطر لإنشاء فضائيات ومواقع إلكترونية دأبت على الإساءة للحكومة اليمنية، وتفكيك الجبهة الوطنية، وشغل الرأي العام بأزمات جانبية وقضايا ثانوية، ولم تختلف في مضمون خطابها السياسي والإعلامي عن قناة المسيرة التي تبث بإشراف وتمويل خبراء حزب الله وإيران“.