اليمن.. بن بريك يدعو لـ"مليونية جماهيرية" في المهرة تأييدا لقرار الإدارة الذاتية

دعا رئيس الجمعية الوطنية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، اللواء أحمد بن بريك، أبناء محافظة المهرة، شرقي البلاد، إلى المشاركة في الفعالية الجماهيرية التي ستشهدها المهرة، السبت المقبل، دعمًا لقرار ”الإدارة الذاتية“ لمحافظات الجنوب.

وقال بن بريك، في سلسلة تغريدات له على ”تويتر“: ”ها هي المهرة تحزم أمرها جنبا إلى جنب مع شقيقتها سقطرى وحضرموت وبقية محافظات الجنوب داعمة للإدارة الذاتية للجنوب يوم السبت القادم في الغيضة بمليونية حاشدة“.

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هاهي المهرة تحزم أمرها جنبا إلى جنب مع شقيقتها سقطرى وحضرموت وبقية محافظات الجنوب داعمة للإدارة الذاتية للجنوب يوم السبت القادم في الغيظة بمليونية حاشدة ، لايصال رسالة ابنائها #الجنوب_انتصار_بعد_انكسار#الادارة_الذاتية_للجنوب#الجنوب_فوض_الانتقالي — أحمد سعيد بن بريك (@ahmed_binbreak) July 22, 2020

وأشار إلى أن هذه الفعالية التي ستشهدها المهرة، تأتي ”لإيصال رسالة أبنائها وصوتهم للعالم في اعلان تأييدهم ومطالبتهم بتحقيق الإدارة الذاتية للجنوب من أجل تأمين محافظتهم باحتياجاتها الضرورية من الخدمات الرئيسية من خلال إيرادات محافظتهم وإدارتها بكوادر وسواعد ابنائها“.

وكان الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، أكد يوم الأربعاء، خلال لقاءه بمحافظ محافظة المهرة، محمد علي ياسر، بالعاصمة السعودية الرياض، على ”أهمية تعزيز الأمن والاستقرار، وتظافر جهود جميع أبناء المحافظة -سلطة محلية ومجتمع مدني وشخصيات اعتبارية- لتوحيد الصف لإعلاء مكانة محافظة المهرة“.