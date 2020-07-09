قصف شركة خاصة ومقتل طفل برصاص قناص.. جرائم حوثية جديدة في الحديدة

استهدفت مليشيات الحوثي بقذائف مدفعية، شركة خاصة في الحديدة غربي اليمن، ما تسبب باحتراق مخازن الشركة.
ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة – جبهة الساحل الغربي، عن مصادر ميدانية، قولها إن ”مليشيات الحوثي استهدفت شركة العامري بقذائف المدفعية مما تسبب بإحراق المخازن التابعة لها“.
وأكدت المصادر أن ”القوات المشتركة ردت على مصادر النيران الحوثية، وأوقعت إصابات مباشرة في صفوف المليشيات“.
ويأتي ذلك بعد ساعات من مقتل طفل برصاص قناص حوثي في شارع الخمسين شرقي الحديدة.
وتعرض الطفل مراد عبدالقوي سعدان، البالغ من العمر 10 أعوام، من أبناء منطقة كمران، لقنص مباشر من قبل قناص حوثي، لدى ذهابه لشراء حاجيات لأسرته.