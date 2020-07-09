قصف شركة خاصة ومقتل طفل برصاص قناص.. جرائم حوثية جديدة في الحديدة

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استهدفت مليشيات الحوثي بقذائف مدفعية، شركة خاصة في الحديدة غربي اليمن، ما تسبب باحتراق مخازن الشركة. ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة - جبهة الساحل الغربي، عن مصادر ميدانية، قولها إن "مليشيات الحوثي استهدفت شركة العامري