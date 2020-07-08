التحالف العربي: استهداف مأرب بصاروخ حوثي تصعيد متعمد ضد الأبرياء

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن استهداف الحوثيين لأحد أحياء مدينة مأرب اليمنية، بصاروخ، الأربعاء، ”تصعيد متعمد ضد المدنيين الأبرياء“.

وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن ”المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت مساء الأربعاء صاروخاً بالستياً من الداخل اليمني وسقط وسط الأعيان المدنية والمدنيين بحي الشركة بمدينة مأرب“.

وأضاف المالكي أن ”عملية الإطلاق هذه تصعيد متعمد ضد المدنيين الأبرياء، والذي يأتي في سياق نهج المليشيا الحوثية الإرهابية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل اليمني ودول جوار اليمن“.

ونوه إلى ”استمرار المليشيا الحوثية بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين“.

وفي وقت سابق، نشر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، على حسابه في موقع ”تويتر“ مقطعاً مرئياً يظهر آثار الصاروخ الحوثي، الذي سقط وسط مأرب.

وقال الإرياني، في سلسلة تغريدات له، أرفقها إلى جانب المقطع المرئي: ”ندين ونستنكر بشدة استهداف مرتزقة ايران الميليشيات الحوثية، لحي سكني مكتظ بالسكان في منطقة الروضة وسط مدينة مأرب، بصاروخ باليستي (ايراني الصنع)، والذي أسفر عن تضرر عدد من منازل المواطنين“.