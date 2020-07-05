مساع حوثية لنهب ممتلكات ناد يرأسه نجل شقيق صالح

أكدت مصادر في صنعاء، عزم قيادات حوثية السطو على ممتلكات ناد رياضي يرأسه نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، يحيى محمد عبدالله صالح.

وقالت المصادر لـ“إرم نيوز“: إن قيادات حوثية نهبت قبل عدة أسابيع حافلات نادي العروبة، وتسعى إلى السطو على أراض شاسعة يمتلكها النادي كانت مخصصة لبناء منشأة استثمارية تعود أرباحها لدعم أنشطة النادي، بينها أرض تصل مساحتها إلى مئة ألف متر مربع.

وأوضحت المصادر إن قيادات حوثية، أوقفت بشكل نهائي أنشطة النادي منذ نحو ثلاثة أشهر، واعتقلت مجموعة من أعضاء مجلس إدارته، لرفضهم الممارسات الحوثية ضد النادي.

و نادي العروبة الرياضي، أحد أندية الدرجة الثانية في الدوري اليمني، وهو نتاج دمج نادي الأمن المركزي اليمني ونادي السبعين الرياضي.

وحصل النادي على دعم سخي من قائد قوات الأمن المركزي في ذلك الوقت محمد عبدالله صالح – نجل شقيق الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح- وحقق النادي عددا من البطولات الفردية والجماعية على المستوى المحلي.