الانتقالي الجنوبي يعلن السيطرة على كافة "السلاح الثقيل" في سقطرى

أعلنت شخصيات قيادية في المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن سيطرة القوات المتحالفة معه على كافة السلاح الثقيل في سقطرى بعد توتر هناك، إثر تعيين قائد عسكري تتهمه أطراف محلية بالتبعية لحزب الإصلاح الإخواني.

وعين العميد طيار ناصر باجريد قائدا للّواء الأول مشاة بحري في محافظة أرخبيل سقطرى بعد تمرد كتائب وإعلانها الانضمام للانتقالي الجنوبي.

وساد توتر في الأرخبيل منذ وصول القائد المعين يوم السبت الماضي لسقطرى.

وقال القيادي بالانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي في تغريدة بتويتر فجر اليوم:"الآن أنهيت مكالمة هاتفية مع الزملاء في سقطرى. كل شيء هناك على ما يرام سيطرت القوات الجنوبية على كافة السلاح الثقيل والمتوسط التابع لميليشيات الإخوان المسلمين. مبارك لسقطرى ومجتمعها المسالم و"عقبال" كل شبر محتل في الجنوب الحبيب."

الآن أنهيت مكالمة هاتفية مع الزملاء في سقطرى.

كل شيء هناك على ما يرام

سيطرت القوات الجنوبية على كافة السلاح الثقيل والمتوسط التابع لمليشيات الإخوان المسلمين.

مبروك لسقطرى ومجتمعها المسالم وعقبال كل شبر محتل في الجنوب الحبيب. pic.twitter.com/0z3TyloHU6 — سالم ثابت العولقي (@s_th_alawlaqi) April 29, 2020

ولم يصدر بعد تعليق من الحكومة اليمنية على هذه الأنباء.