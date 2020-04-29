في اتصال مع عيدروس الزبيدي.. موسكو تكشف موقفها من "الإدارة الذاتية" بجنوب اليمن

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قال بيان لوزارة الخارجية الروسية اليوم، إن نائب وزير الخارجية الروسي، والمبعوث الرئاسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، أجرى مساء أمس اتصالا هاتفيا برئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، عيدروس الزبيدي. وأضاف البيان، إن المسؤول الروسي عبر عن تطلع بلاده إلى إيجاد حلول للقضايا العالقة في اليمن من خلال حوار شامل بين الأطراف، وبمساعدة المبعوث الأممي لليمن، مارتن غريفيث. واستمع بوغدانوف إلى شرح للتطورات العسكرية والسياسية والإنسانية في المنطقة، بما في ذلك ”الأساس المنطقي وراء بيان إعلان الإدارة الذاتية في محافظات الجنوب، بما في ذلك العاصمة في عدن“. والسبت، أعلن المجلس الانتقالي في جنوب اليمن، الإدارة الذاتية في محافظات