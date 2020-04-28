واشنطن تعلق على قرار المجلس الانتقالي بشأن الإدارة الذاتية للجنوب

دعا السفير الأمريكي لدى اليمن، كريستوفر هنزل، اليوم الثلاثاء، المجلس الانتقالي الجنوبي إلى العودة للعملية السياسية المنصوص عليها في اتفاق الرياض.
وفي تعليقه على قرار المجلس الانتقالي، بشأن الإدارة الذاتية للجنوب، قال السفير الأمريكي في بيان نشرته الصفحة الرسمية للسفارة على تويتر، إن "اتخاذ خطوات أحادية كهذه، لن تؤدي إلا إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار في اليمن".
واعتبر البيان، أن الإجراء المذكور من قبل الانتقالي الجنوبي، "يعقد الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي الخاص لإحياء المفاوضات السياسية، بين الحكومة والمتمردين الحوثيين".