واشنطن تعلق على قرار المجلس الانتقالي بشأن الإدارة الذاتية للجنوب

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دعا السفير الأمريكي لدى اليمن، كريستوفر هنزل، الثلاثاء، المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، للعودة إلى اتفاق الرياض الموقع مع الحكومة الشرعية قبل عام. جاء ذلك في بيان هنزل، ردًا على إعلان المجلس الانتقالي حالة الطوارئ، وتدشين ما أسماه "الإدارة الذاتية للجنوب". ووصف هنزل، إجراءات الانتقالي بغير "المجدية"، لا سيما في أوقات تتعرض فيها البلاد لفيروس كورونا. وأضاف أن "اتخاذ خطوات أحادية كهذه لن تؤدي إلا إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار في اليمن". كما تهدد إجراءات الانتقالي، حسب سفير واشنطن باليمن، بـ"تعقيد الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي لإحياء المفاوضات السياسية، بين الحكومة والمتمردين الحوثيين". وفي بيانات منفصلة سابقة، أعلنت الأمم المتحدة،