الحضرمي: الحكومة اليمنية لم توقع على اتفاق الرياض لتغيير شكل الدولة بل لمواجهة الحوثي ومشروعه الإيراني

نقل حساب وزارة الخارجية اليمنية، اليوم الإثنين، عن الوزير محمد الحضرمي، قوله إن "الحكومة لم توقع على اتفاق الرياض لتغيير شكل الدولة، بل للملمة الجهود وتوحيدها لمواجهة ميليشيات الحوثي ومشروعه الإيراني؛ ومن أجل الحفاظ على الثوابت الوطنية المدعومة في كل قرارات الشرعية الدولية ممثلة بمجلس الأمن، وعلى رأسها وحدة وسيادة واستقلال وسلامة الأراضي اليمنية".

#الحضرمي: لم توقع الحكومة على اتفاق الرياض لتغيير شكل الدولة بل للملمة الجهود وتوحيدها لمواجهة مليشيات الحوثي ومشروعه الإيراني ومن اجل الحفاظ على الثوابت الوطنية المدعومة في كل قرارات الشرعية الدولية ممثلة بمجلس الأمن وعلى رأسها وحدة وسيادة واستقلال وسلامة الأراضي اليمنية. — وزارة خارجية الجمهورية اليمنية (@yemen_mofa) April 27, 2020

وأضاف أن "الحكومة سعت بكل جد إلى تنفيذ كل مقتضيات اتفاق الرياض، وقامت بتنفيذ ما عليها في المصفوفة المزمنة التابعة له، مقابل تعنت تام من قبل المجلس الانتقالي. وما إعلانه لما أسماه "الإدارة الذاتية للجنوب" إلا إصرار على نسف جهود تنفيذ اتفاق الرياض، وإعلان واضح برفض مقتضياته".

#الحضرمي: سعت الحكومة بكل جد إلى تنفيذ كل مقتضيات اتفاق الرياض وقامت بتنفيذ ما عليها في المصفوفة المزمنة التابعة له مقابل تعنت تام من قبل المجلس الانتقالي. وما إعلانه لما اسماه "الإدارة الذاتية للجنوب" الا اصرار على نسف جهود تنفيذ اتفاق الرياض وإعلان واضح برفض مقتضياته. — وزارة خارجية الجمهورية اليمنية (@yemen_mofa) April 27, 2020

وتابع الحضرمي تصريحه بالقول: "بعد بيان التحالف بشأن إعلان المجلس الانتقالي، على الانتقالي الآن ودون تأخير إلغاء بيانهم المتهور والرجوع لجادة الصواب، وتنفيذ اتفاق الرياض والمصفوفة المزمنة التابعة له، ما لم فسيتحمل هو وداعموه مسؤولية ليس فقط تقويض اتفاق الرياض بل أيضا تقويض عملية السلام في اليمن".