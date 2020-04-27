قلق من الأحداث الأخيرة.. غريفيث: اتفاقية الرياض تنص على مشاركة "الانتقالي الجنوبي"

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أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، عن قلقه بسبب الإعلان الذي صدر في 25 نيسان/أبريل عن المجلس الانتقالي الجنوبي، معتبرا أن "تحول الأحداث الأخير مخيّب للآمال خاصة وأن مدينة عدن ومناطق أخرى في الجنوب لم تتعاف بعد من السيول الأخيرة وتواجه خطر جائحة كوفيد-19." ودعا في بيان إلى الإسراع في تنفيذ اتفاقية الرياض بدعم من التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية. وقال إن نجاح هذه الاتفاقية يجب أن يحقق فوائد لأهل الجنوب، لا سيما فيما يتعلق بتحسين الخدمات العامة والأمن. وشدد غريفيث على أن "الآن ، أكثر من أي وقت مضى ، يجب على جميع الفاعلين