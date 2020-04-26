مصدر: بيان محافظ حضرموت ضد الانتقالي الجنوبي "مزور"

نفى مصدر في السلطة المحلية في محافظة حضرموت صحة بيان منسوب لمحافظ حضرموت اللواء فرج البحسني نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية التابعة للشرعية وتضمن موقفا معارضا لإعلان المجلس الانتقالي الإدارة الذاتية في مناطق الجنوب.

وقال المصدر لـ"إرم نيوز" في تصريح مقتضب إن "البيان مزور"، دون مزيد من التفاصيل.

ومن جهتهم شكك صحفيون ونشاطون في صحة البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية فجر اليوم، وكتب الصحفي بسام القاضي:"بيان مزور باسم محافظ حضرموت ولم ينشر في حسابات البحسني الرسمية".

بيان مزور باسم محافظ حضرموت ولم ينشر في حسابات البحسني الرسمية pic.twitter.com/XjP6mYibn6 — بسام القاضي (@basamalqadhi) April 26, 2020

وغرد الصحفي ماجد الداعري: "توضيح مهم لجميع الزملاء: البيان المنشور أدناه على أنه من محافظ حضرموت قائدالمنطقة العسكرية الثانية،لم ينشر إلى الآن بأي صفحة للمحافظ بالفيس وتويتر،ولم يتسلم الزملاء الصحفيين بحضرموت أي بيان من المكتب الاعلامي للمحافظ كالعادة ولذا فهناك من زور ووزع البيان".

توضيح مهم لجميع الزملاء

البيان المنشور أدناه على أنه من محافظ حضرموت قائدالمنطقة العسكرية الثانية،لم ينشر إلى الآن بأي صفحة للمحافظ بالفيس وتويتر،ولم يتسلم الزملاء الصحفيين بحضرموت أي بيان من المكتب الاعلامي للمحافظ كالعادة

ولذا فهناك من زور ووزع البيان#جنوبيون_لانعرف_الا_النصر pic.twitter.com/ZoyQrMqBWN — ماجد الداعري (@Aldaare_majed) April 26, 2020

وجاء في البيان المزعوم أن البحسني، اعتبر أن "البيان الذي أصدره المجلس الانتقالي وأعلن فيه حالة الطوارئ في العاصمة المؤقتة عدن وعموم المحافظات الجنوبية وإعلان الإدارة الذاتية للجنوب وتشكيل لجان رقابية على مؤسسات الدولة بمثابة خرق للشرعية واتفاق الرياض وعمل غير مسؤول".

ودعا البحسني في البيان المزور إلى "ضرورة تدخل التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية بشكل يجعل الجميع يعودون إلى اتفاق الرياض".