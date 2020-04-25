الحكومة اليمنية تعلق على إعلان "الانتقالي" إدارة ذاتية في الجنوب

انتقد وزير الخارجية في الحكومة اليمنية، محمد الحضرمي، فجر اليوم الأحد، بشدة، إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي، إدارة ذاتية في محافظات جنوب اليمن.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، قد أعلن في وقت متأخر من مساء السبت، عن تشكيل "إدارة ذاتية" وفرض حالة الطوارئ في محافظات الجنوب، إثر تصاعد خلافه مع الحكومة اليمنية.

وقال الحضرمي في تغريدة نشرها حساب الخارجية اليمنية على تويتر: "يأبى ما سمي بالمجلس الانتقالي تحكيم العقل وتنفيذ ما عليه وفقا لاتفاق الرياض ومراعاة الحالة الكارثية التي تمر بها العاصمة المؤقتة عدن، ويصر على الهروب وتغطية فشله بإعلان استمرار تمرده المسلح على الدولة".

#الحضرمي: يأبى ما سمي بالمجلس الانتقالي تحكيم العقل وتنفيذ ما عليه وفقا لاتفاق الرياض ومراعاة الحالة الكارثية التي تمر بها العاصمة المؤقتة عدن، ويصر على الهروب وتغطية فشله بإعلان استمرار تمرده المسلح على الدولة. — وزارة خارجية الجمهورية اليمنية (@yemen_mofa) April 25, 2020

وأضاف: "إن إعلان ما يسمى بالمجلس الانتقالي عزمه القيام بما أسماه إدارة الجنوب ما هو إلا استمرار للتمرد المسلح في أغسطس الماضي وإعلان رفض وانسحاب تام من اتفاق الرياض. ويتحمل ما يسمى بالمجلس الانتقالي وحده التبعات الخطيرة والكارثية لهكذا إعلان".