الجيش اليمني يعلن القضاء على 3 كتائب حوثية في مأرب

أكد الجيش اليمني، فجر السبت، أن قواته قضت مؤخرا على 3 كتائب عسكرية لمليشيات الحوثي، في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب.

وقال قائد جبهة صرواح في الجيش اليمني العميد الركن أحمد أبو أصبع، في تصريح أدلى به لموقع (سبتمبر نت) إن " قوات الجيش أفشلت خلال الأيام الماضية، هجمات كبيرة لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد".

وكشف عن إحباط هجوم حوثي في جنوب صراوح، حيث صدت قوات الجيش المدعومة برجال القبائل هذا الهجوم، بعد تتبع دقيق لتحركات المليشيات الحوثية قبل بدء الهجوم، ما أسفر عن إحباطه والقضاء على 3 كتائب.

وقال أبو أصبع، إن المليشيات "ظلت طيلة شهرين تعد لهذا الهجوم، حيث أن الهجوم المخطط له من قبل المليشيا الانقلابية كان المسار الأساسي وورقة القوة التي كانت تعتمد عليها لتحقيق اختراق نحو مأرب، لكنها فشلت في كل محاولاتها على أيدي القوات المسلحة والمقاومة الشعبية من أبناء القبائل".

وأكد قائد جبهة صرواح أن العملية تأتي في إطار حق الدفاع المشروع ومنع الاعتداءات التي تمارسها المليشيا المتمردة، واستغلالها لالتزام الجيش بوقف إطلاق النار المعلن عنه من قبل الحكومة اليمنية، والتحالف العربي.