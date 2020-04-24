غريڤيث: مشاورات لإضافة أسماء صحفيين يمنيين محكومين بالإعدام بقوائم تبادل الأسرى‎

كشف المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريڤيث، يوم الجمعة، عن مشاورات لإضافة أسماء صحفيين محكوم عليهم بالإعدام والسجن من قبل ميليشيا الحوثيين، في كشوفات تبادل الأسرى، تمهيدا لإطلاق سراحهم.

وقضت محكمة حوثية بصنعاء في 11 نيسان أبريل الجاري، في حكم ابتدائي، بإعدام أربعة صحفيين من أصل عشرة محتجزين لدى الجماعة منذ 2015، بتهمة "التجسس والتخابر لصالح دول أجنبية".

وقال غريڤيث، في تصريحات إعلامية، إن مكتبه "يعمل على تضمين الصحفيين المحكوم عليهم بالسجن والإعدام في قوائم أسماء المحتجزين ممن سيتم إطلاق سراحهم في المستقبل القريب" من سجون الحوثيين.

ولفت إلى أن وقع خبر أحكام الإعدام "كان صادما"، داعيا أطراف النزاع إلى التوقف عن التعامل مع الملف الإنساني من منظور سياسي.

ولاقى حكم الإعدام بحق الصحفيين إدانات دولية واسعة.