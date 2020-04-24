التحالف العربي يمدد وقف إطلاق النار في اليمن

أعلنت قيادة التحالف العربي لدعم الحكومة الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، تمديد وقف إطلاق نار شامل في اليمن، أعلنت عنه من طرف واحد قبل أسبوعين، وانتهى أمس الخميس.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية قول المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد تركي المالكي، إنه تم تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر، اعتبارا من يوم أمس الخميس.

وأشار المالكي إلى أن التمديد جاء بناء على طلب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث؛ لإتاحة فرصة للمفاوضات حول وقف إطلاق نار دائم، كما أنه جاء لجدية ورغبة التحالف بالتخفيف من معاناة الشعب اليمني والعمل على مواجهة جائحة كورونا ومنع الفيروس من الانتشار مع حلول شهر رمضان الكريم.

وقال المالكي: "إن قيادة القوات المشتركة للتحالف تجدد التأكيد على أن الفرصة لا تزال مهيأة لتضافر كافة الجهود للتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في اليمن، والتوافق على خطوات جدية وملموسة ومباشرة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، وستدعم بشكل كبير كافه هذه الخطوات الأساسية مع الأمم المتحدة في سبيل التوصل إلى حل سياسي شامل وعادل يتفق عليه اليمنيون".