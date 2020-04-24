مغادرة معظم أعضاء الفريق الأممي في الحديدة

قال اللواء محمد عيضة رئيس الفريق الحكومي بلجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة، إن معظم أعضاء الفريق الأممي المشرف على عملية وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، غادروا إلى بلدانهم.

وأوضح عيضة أن عقد إيجار السفينة انتهى، ويتم إعادة ترتيب البعثة الأممية.

وقال المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش، إن "جميع الذين غادروا عبروا عن استياءهم من عمل البعثة، وعدم اقتناعهم بأداء رئيس البعثة".

وفي 13 ديسمبر/ كانون أول 2018، وإثر مشاورات في ستوكهولم، توصلت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي لاتفاق يتعلق بحل الوضع بالحديدة، إضافة لتبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا.

وتشرف على عملية وقف إطلاق النار في الحديدة لجنة ثلاثية تتكون من ممثلين اثنين عن الحكومة اليمنية والحوثيين، ويرأسها الجنرال الأممي، أباهيجيت جوها، كبير المراقبين الدوليين لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال عيضة إنه لم يتبق من البعثة سوى جوها وبعض الأعضاء.

وتتبادل الحكومة والحوثيون اتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في الساحل الغربي، الذي تشرف عليه لجنة أممية أُنشئت لتنسيق إعادة الانتشار في الحُديدة، بموجب اتفاق ستوكهولم.