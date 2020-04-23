توتر في عدن.. قوات الانتقالي تنتشر في المطار وترفض عودة الحكومة اليمنية

سادت أجواء من التوتر العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اليوم الخميس؛ بعد أنباء انتشار قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في مطار عدن الدولي، ورفضها عودة قيادات الحكومة اليمنية للمدينة.

ونقل موقع عدن الغد المحلي عن مصدر أمني، القول إن "قوات تابعة للانتقالي انتشرت بمحيط المطار وداخله، وأن القوات توعدت بمنع وصول رحلة طائرة تقل على متنها رئاسة الحكومة وقياداتها".

وكان مصدر مسؤول في الأمانة العامة لرئاسة الوزراء اليمنية، قال في وقت سابق، إن الحكومة ستعود يوم الخميس إلى العاصمة المؤقتة عدن، قادمة من العاصمة السعودية الرياض.

وأشار المصدر إلى أن العودة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي.

وقال المصدر إن الحكومة ستباشر مهامها بشكل كامل في عدن.

وبينت مصادر أن عودة الحكومة "يأتي في سياق متابعة تداعيات كارثة السيول التي ضربت عدن".

وكان رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، أعلن الثلاثاء، عدن مدينة منكوبة جراء السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت المدينة، الثلاثاء.

وتسببت السيول الجارفة التي اجتاحت عدن، بمقتل أكثر من 10 أشخاص في عدد من مديريات المحافظة، بينهم أطفال، وتضرر نحو 100 منزل بشكل كلي وجزئي، إضافة إلى العديد من الأضرار التي طالت الممتلكات الخاصة وشوارع المدينة، طبقا لمسؤولين حكوميين.