هادي يتهم الحوثيين بـ"عدم التجاوب" مع مبادرات إنهاء الحرب

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الأربعاء، تمسكه بإحلال السلام في بلاده، مجددا اتهامه للحوثيين بـ"عدم التجاوب" مع المبادرات الساعية لإنهاء الحرب المشتعلة للعام السادس على التوالي.

وقال هادي، في خطاب متلفز وجهه للشعب اليمني من مقر إقامته بالرياض بمناسبة شهر رمضان، إن "اليمن لن يكون ممرا خلفيا يعبر منه المتسللون لإقلاق أمن المنطقة عبر وكلاء هنا أو هناك".

وأضاف: "آن الأوان لأن يدرك المجتمع الدولي حقيقة هذه المليشيات الحوثية، وأنها مجرد أدوات ودمى تحركها طهران لخدمة أجندتها المشبوهة والمساومة بدماء اليمنيين"، حسب ما نقلته وكالة "سبأ" الحكومية.

وتابع الرئيس اليمني: "لم تكن الحرب يوما خيارنا، وحاولنا بشتى الطرق والوسائل تفاديها".

واستطرد: "عملنا ولا نزال على إنهاء الحرب وقدمنا التنازلات تلو التنازلات، لكن صلف وغي المليشيات الانقلابية لم يتبدل أو يتغير".

وجدد هادي "حرص حكومته بنية صادقة على إحلال السلام الشامل والدائم وفق المرجعيات الثلاث (قرار مجلس الأمن رقم 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني).

وتمسك الرئيس اليمني بإقامة دولة اتحادية مدنية عادلة ترتكز على التوزيع العادل للسلطة والثروة.

وأوضح أن حكومته استجابت للدعوة الأممية ومبادرة التحالف العربي بشأن وقف إطلاق النار، مستدركا: "غير أن المليشيات كثفت عملياتها العدوانية".