الحكومة اليمنية تعود إلى عدن الخميس

أكد مصدر مسؤول في الأمانة العامة لرئاسة الوزراء اليمنية، أن الحكومة ستعود يوم الخميس إلى العاصمة المؤقتة عدن، قادمين من العاصمة السعودية الرياض.
وأشار المصدر إلى أن العودة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي.
وقال المصدر إن الحكومة ستباشر مهامها بشكل كامل في عدن.
وبينت مصادر أن عودة الحكومة "يأتي في سياق متابعة تداعيات كارثة السيول التي ضربت عدن".
وكان هادي وجه في خطاب له بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، الحكومة بـ"العمل وبشكل فوري لرصد الأضرار التي تسببت بها السيول في عدن".
وقال هادي في خطابه: "علينا أن نتضامن على المستوى الرسمي والشعبي، مع كل عائلة وأسرة يمنية فقدت أغلى ما لديها وهم يضحون بحياتهم من أجل الحفاظ على الدولة والجمهورية، لنؤكد بذلك أن الوطن لم ولن يتخلى عن كل من دافع عنه وعن الجمهورية وعن مؤسسات الدولة، وسيقف مع أسرهم وعائلاتهم مهما كانت الظروف والصعوبات".