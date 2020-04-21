فيضانات عدن تتسبب بوفاة 8 أشخاص وانهيار عدد من المنازل

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توفي 8 بينهم 5 أطفال وأصيب 4 جراء السيول والأمطار الغزيرة التي انهمرت الثلاثاء، على جميع مديريات العاصمة عدن . وأوضح المتحدث باسم إدارة أمن عدن، النقيب عبد الرحمن النقيب، إن المتوفين هم 5 من سكان مديرية صيرة وطفلان جرفتهما السيول في مديرية التواهي و شخص بالعريش، توفي بسبب تماس كهربائي فيما أصيب 4 آخريون بينهم امرأة في حي الشيخ عثمان. كما تضرر عدد من المنازل التي تم رصدها كحصيلة أولية بين انهيار كامل وجزئي، منها ما يقارب 66 منزلا انهارات أجزاء منها في مدينة كريتر وانهيار منزل في التواهي بشكل كامل وانهيار ثمانية منازل في منطقة خور مكسر بشكل