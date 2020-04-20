ميليشيات الحوثي تخضع لـ"ضغوط" وتفرج عن خالد الرويشان

أفرجت ميليشيات الحوثي اليمنية، الإثنين، عن مسؤول سابق في الحكومة، بعد يوم واحد على اعتقاله من منزله في العاصمة صنعاء التي تخضع لسيطرتهم.

والأحد، قال هشام الرويشان، نجل وزير الثقافة الأسبق خالد الرويشان في تصريحات صحفية، إن أكثر من مئة مسلح حوثي داهموا منزلهم أثناء صلاة الفجر واعتقلوا والده وصادروا وثائق وأوراقا وصورا وهواتف وأجهزة محمولة.

وأفاد مصدر حكومي يمني فضل عدم ذكر اسمه، بإخلاء سبيل وزير الثقافة الأسبق في الحكومة اليمنية، خالد الرويشان بعد ضغوط كبيرة، دون أن يحدد طبيعة هذه الضغوط والجهات التي تقف وراءها.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الرويشان خرج من الحجز بضمانات من ”قبائل خولان - بني جبر” التي ينتمي إليها، دون ذكر أي تفاصيل عن طبيعة الضمانات المقدمة.

وعُرف الرويشان بكتاباته الناقدة لسياسات الحوثيين منذ اندلاع النزاع في اليمن في مارس/آذار 2015، ولاقت واقعة اعتقاله إدانات من الحكومة الشرعية ومنظمات حقوقية، وغضب من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن.