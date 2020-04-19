بسبب انتقاده للحوثيين .. اعتقال الوزير اليمني الأسبق خالد الرويشان في صنعاء

اعتقلت جماعة الحوثي، اليوم الأحد، مسؤولًا سابقًا في الحكومة اليمنية، بالعاصمة صنعاء الخاصعة لسيطرة الانقلابيين.

وقال وضاح الرويشان، نجل وزير الثقافة اليمني الأسبق خالد الرويشان، في تدوينة مقتضبة في "فيسبوك" فجر الأحد: "الحوثيون اعتقلوا والدي قبل نصف ساعة” دون ذكر مزيد من التفاصيل حول الواقعة وأسبابها.

وعُرف وزير الثقافة الأسبق، بكتاباته الناقدة لسياسات الحوثيين، منذ اندلاع النزاع في اليمن في آذار/مارس 2015

من جانبه، أكد توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات (أهلية مقرها جنيف)، اعتقال الرويشان من قبل الحوثيين.

واعتبر الحميدي في تصريح لـ"الأناضول"، أن "اعتقال الرويشان عمل مدان، يؤكد الطبيعية الإقصائية للحوثيين السائدة ضد كل صوت معارض".

ولفت إلى أن "اختيار الحوثيين هذا التوقيت لاعتقاله، للفت الأنظار، بعيدًا عن قضية الحكم بإعدام الصحفيين التي سببت حرجًا للجماعة، وشكلت ضغطًا من قبل المنظمات الدولية والمؤسسات الأممية، والدول الكبرى".

ويأتي اعتقال الرويشان، بعد نحو أسبوع من صدور أحكام (غير نهائية) بإعدام أربعة صحفيين، من أصل عشرة، تحتجزهم جماعة الحوثي في سجونها منذ يونيو 2015.