الحكومة اليمنية: اتفاق الحديدة أصبح غير قابل للتنفيذ‎

قال وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي السبت، إن اتفاق استوكهولم في محافظة الحديدة أصبح غير قابل للتنفيذ، وذلك في أول رد له على مقتل العقيد محمد الصليحي أحد ضباط نقاط الارتباط المشتركة برصاص ميليشيات الحوثي في الحديدة.

وأضاف الحضرمي في تغريدات على صفحته بتويتر، إن طريقة قتل الصليحي تؤكد أن اتفاق الحديدة أصبح غير قابل للتنفيذ، مؤكدا أن "‏‎استشهاد العقيد محمد الصليحي، رحمه الله، بهذه الطريقة الغادرة بعد أن أعطي الأمان وهو يؤدي واجبه الوطني في إطار عمل بعثة الأمم المتحدة في الحديدة ما هو إلا إثبات بأن مليشيات الحوثي لا عهد لها وأن اتفاق الحديدة أصبح غير قابل للتنفيذ".

وطالب الحضرمي بإيقاف عمل البعثة الأممية في الحديدة حتى تتم محاسبة قتلة الصليحي، ونقل مقرها إلى مناطق محايدة في الحديدة، وتحريرها من قبضة الحوثيين.

وتوفي الصليحي الجمعة متأثرا بإصابته برصاص أحد قناصي ميليشيات الحوثي الشهر الماضي أثناء تأذيه واجبه في نقاط الارتباط المشتركة التي شكلتها الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق استوكهولهم بين الحكومة والحوثيين.

ونشر المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، السبت، رسالة تعزية على حساب مكتبه الرسمي في تويتر بوفاة الصليحي واصفا حادثة مقتله بالاعتداء "المؤسف وغير المقبول".