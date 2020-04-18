اليمن.. غريفيث "يأسف" لمقتل العقيد محمد الصليحي برصاص الحوثيين‎

أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم السبت، عن أسفه لمقتل ضابط حكومي برصاص الحوثيين.

وقال غريفيث في تغريدة: "أقدم التعازي للحكومة اليمنية وأسرة العقيد محمد الصليحي، لوفاته بعد تعرضه لإطلاق النار بمدينة الحديدة في اعتداء مؤسف وغير مقبول".

وأضاف قائلا: "دوما ما سترتبط ذكرى العقيد الصليحي بخدمته لدعم إحلال السلام في بلاده".

وأعلن رئيس الفريق الحكومي لتنفيذ اتفاق الحديدة (غرب) محمد عيظة أمس الجمعة وفاة الضابط في فريقه الصليحي، متأثرا بإصابته برصاص الحوثيين في 11 مارس/ آذار الماضي.

ويعتبر اتفاق الحديدة بين الحكومة والحوثيين، أحد ثلاثة ملفات تم الاتفاق عليها نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2018، بالعاصمة السويدية ستوكهولم، بينها ملفا تبادل الأسرى والمعتقلين، وفك الحصار عن تعز.