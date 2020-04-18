اليمن.. ضبط زورق محمل بالأسلحة قبالة شواطئ المهرة

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أعلنت قوات خفر السواحل البحرية التابعة للجيش اليمني يوم السبت أنها تمكنت بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي من ضبط زورق محمل بالأسلحة قبالة سواحل محافظة المهرة. وذكر موقع "عدن الغد" نقلا عن مصدر مسؤول أن "القوات اليمنية والتحالف العربي ألقت القبض على المهربين، وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة". وقال المصدر إن هذه الإنجازات تأتي في ظل الدعم الذي تقدمه السعودية لقوات خفر السواحل، وكان آخره تقديم زوارق بحرية لقوات خفر السواحل والبحرية اليمنية بمحافظة المهرة، لتعزيز قدراتها في مكافحة التهريب.